© Foto: Dall-EBitcoin bleibt stabil, während wichtige Wirtschaftsdaten, geopolitische Spannungen und die Clarity-Act-Sitzung dem Kryptomarkt neue Impulse geben könnten.Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenstart widerstandsfähig. Bitcoin notiert am Montagvormittag nahezu unverändert bei 80.940 US-Dollar. XRP legt innerhalb von 24 Stunden um 2,8 Prozent auf 1,45 US-Dollar zu, während SUI mit einem Kurssprung von 20,9 Prozent die stärkste Performance unter den größeren Kryptowährungen verzeichnet. ETF-Zuflüsse treiben an Nach Daten von SoSoValue verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs in der vergangenen Woche Nettozuflüsse in Höhe von 622,7 Millionen US-Dollar. Damit setzen die börsengehandelten Fonds ihre Serie …Den vollständigen Artikel lesen
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