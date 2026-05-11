Die Nutzinger Zucker GmbH & Co. KG Assekuranzmakler wird Teil von Leading Brokers United, dem Maklerarm der GGW Group. Mit dem Hamburger Maklerunternehmen an Bord stärkt die Unternehmensgruppe ihre Position im mittelständischen Gewerbekundensegment. Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass der traditionsreiche Gewerbemakler Billerbeck GmbH Teil der GGW Group wird, wie AssCompact berichtete. Zwischenzeitlich hat die Leading Brokers United, der Maklerarm der Gruppe, ein weiteres Vermittlerunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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