Zofingen (ots) -Nach einem Vierteljahrhundert an der Spitze des SVG (Schweizer Verband für Spital-, Heim- und Gemeinschaftsgastronomie) wird Dorothee Stich die operative Leitung per 1. Januar 2027 an Roger Lütolf übergeben. Der Branchenkenner und erfahrene Marketingexperte soll den SVG strategisch weiterentwickeln, auf künftige Herausforderungen ausrichten und somit erfolgreich in die Zukunft führen.Eine Ära geht zu Ende: Seit 2002 hat Dorothee Stich die Geschicke des SVG mit grosser Umsicht geleitet und sowohl Geschäftsstelle als auch Verband professionalisiert. Unter ihrer Führung festigte der Verband seine Rolle als prägende Stimme der Schweizer Spital-, Heim- und Gemeinschaftsgastronomie, entwickelte sich kontinuierlich weiter und baute sein Dienstleistungsangebot massiv aus. Anfang 2027 übergibt sie eine exzellent aufgestellte Geschäftsstelle in neue Hände.Mit Roger Lütolf gewinnt der SVG eine Persönlichkeit, die in der Branche tief verwurzelt und hervorragend vernetzt ist. Neben wertvollen Branchenkenntnissen bringt er als Inhaber der Marketingagentur buzz:fun wichtige Kompetenzen in Kommunikation und strategischer Positionierung mit."Dorothee Stich hat den SVG über zwei Jahrzehnte geprägt und ein starkes Fundament geschaffen", würdigt SVG-Präsident Thomas Leu die scheidende Geschäftsführerin. "Mit Roger Lütolf haben wir die ideale Besetzung gefunden, um an diese Erfolgsgeschichte anzuknüpfen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen - insbesondere im Bereich der digitalen Transformation und der weiteren Steigerung des Mehrwerts für unsere Mitglieder."Roger Lütolf wurde im Rahmen der 64. SVG-Generalversammlung vom 7. Mai 2026 ins Amt gewählt und wird die operative Führung des Verbands per 1. Januar 2027 übernehmen.Über den SVGDer Schweizer Verband für Spital-, Heim- und Gemeinschaftsgastronomie (SVG) bietet Vernetzung sowie Wissensaustausch und vertritt die Interessen der Branche. Mit seinem zeitgemässen und praxisnahen Weiterbildungsangebot fördert der SVG die Professionalisierung innerhalb der Branche.Weitere Informationen: www.svg.chPressekontakt:Dorothee Stich, Geschäftsführerin SVGdorothee.stich@svg.ch062 745 00 04 (08.00-12.00 und 13.30-16.00 Uhr)Bild zur Medienmitteilung: www.svg.ch/medienbildOriginal-Content von: SVG - Schweizer Verband für Spital-, Heim- und Gemeinschaftsgastronomie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103631/100939992