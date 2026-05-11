FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Jaime Rowbotham sieht die Airline-Holding nach starken Quartalszahlen gut gerüstet, mit dem schwierigen Marktumfeld zurechtzukommen, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0177542018
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