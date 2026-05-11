Mit Gemini Omni können User offenbar direkt im Gemini-Chat Videos bearbeiten und remixen. Erste Nutzer konnten das Tool nach eigenen Angaben schon ausprobieren - offiziell gibt es Omni aber noch gar nicht. Das könnte sich allerdings sehr bald ändern. Der Name Omni verspricht viel: Gemini Omni könnte Googles bisher leistungsfähigstes KI-Visual-Modell werden. Noch gibt es keine offizielle Bestätigung dazu, dass dieses überhaupt geplant ist, geschweige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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