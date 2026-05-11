Lange Zeit war die Elektrifizierung von Mehrparteienhäusern ein kompliziertes Unterfangen - geprägt von komplexen Abstimmungen in Eigentümergemeinschaften und hohen Investitionshürden. Doch mit dem neuen Förderprogramm des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, das im April gestartet ist, ändert sich die Dynamik grundlegend. Mit einem Volumen von 500 Millionen Euro adressiert der Bund gezielt den Nachholbedarf in Deutschland. Die Förderung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net