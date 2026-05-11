Der Kommunikationssektor bietet eine Kombination aus KI-gestützten Internetplattformen, deren Monetarisierung langsam Fahrt aufnimmt, und defensiven Telekommunikationsanbietern mit stabilen Cashflows und attraktiven Renditen, resümieren MathieüRacheter, Head of Equity Strategy Research, und Roberto Cominotto, Equity Research Analyst bei Julius Bär Wir haben den Kommunikationssektor aufgrund der Kombination aus beschleunigtem Umsatzwachstum und sich verbessernder Ertragsdynamik wieder auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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