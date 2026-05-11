Shopify verdoppelt operativen Gewinn - Warum straft die Börse die Aktie ab?

Obwohl Shopify im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten übertreffen konnte, reagierte der Markt zunächst skeptisch auf den Ausblick für das laufende Jahr. Für Anleger, die die Shopify Aktie beobachten, bietet das aktuelle Kursniveau nach dem vorbörslichen Rücksetzer von rund 8 - eine interessante Ausgangslage, um über das Aktien kaufen nachzudenken. Trotz der kurzfristigen Volatilität unterstreichen die operativen Kennzahlen die starke Marktposition des E-Commerce-Giganten im beginnenden KI-Zeitalter.

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- Handeln Sie verantwortungsvoll -

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