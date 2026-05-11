MADRID/GRANADILLA (dpa-AFX) - Die Ausschiffung und anschließende Heimreise der Passagiere und Besatzungsmitglieder des von Infektionen mit dem Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffes "Hondius" auf Teneriffa steht vor dem Abschluss. Voraussichtlich im Laufe des Nachmittags sollten acht der Menschen nach Australien und Angehörige mehrerer Nationen in die Niederlande geflogen werden, teilten die spanischen Behörden mit. Um Bürger welcher Länder es sich handelte, war zunächst nicht genau bekannt. Eine Restbesatzung von rund 30 Seeleuten solle für die Weiterfahrt nach Rotterdam an Bord bleiben.

Insgesamt starben bisher drei Passagiere der "Hondius", bei denen eine Infektion mit der Unterart Andesvirus nachgewiesen wurde oder vermutet wird. Diese südamerikanische Variante des Hantavirus kann bei engem Kontakt wie auf einem Kreuzfahrtschiff auch von Mensch zu Mensch übertragen werden. Wegen der langen Inkubationszeit ordneten die spanischen Behörden für die 14 Spanier von der "Hondius" eine Quarantäne von bis zu 42 Tagen gerechnet ab dem 6. Mai an.

Spanien zufrieden - Polizist stirbt an Herzinfarkt



Am Vortag waren insgesamt 94 Passagiere und Besatzungsmitglieder aus 19 Nationen, darunter auch vier Deutsche, von der Urlauberinsel im Atlantik in Richtung ihrer Heimatländer geflogen worden. Die spanische Regierung wertete die unter strengen Sicherheitsvorkehrungen abgelaufene Evakuierung der Menschen als großen Erfolg. Allerdings sei einer der beteiligten Polizisten der Tod durch einen Herzinfarkt gestorben.

Den Plänen zufolge soll die "Hondius", die seit dem Morgen mit Ausrüstungsgütern versorgt wurde, am frühen Abend vom Hafen Granadilla im Süden Teneriffas aus Richtung Rotterdam in See stechen. Mit an Bord ist auch der Leichnam einer Deutschen, die während der Kreuzfahrt am 2. Mai gestorben war. Auch das Gepäck der Evakuierten, die im Flugzeug nur Handgepäck mitnehmen durften, befand sich weiter an Bord. In den Niederlanden soll das Schiff desinfiziert werden./ro/DP/mis