LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für International Airlines Group von 425 auf 470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Airline-Holding implizierten sinkende Konsensschätzungen und könnten die Aktie kurzfristig belasten, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagnachmittag angesichts des "Chaos" am Persischen Golf. IAG habe einen konservativeren, allerdings glaubwürdigeren Ausblick auf die Kompensation der hohen Treibstoffkosten geboten als Mitbewerber. Die Transatlantikstrecken dürften ihre Rolle als attraktivster Airline-Markt wieder einnehmen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0177542018
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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