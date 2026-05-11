© Foto: picture alliance / empics | Tim GoodeAsos verkauft sein Lichfield-Lager an Marks & Spencer, kassiert Millionen, spart jährlich Kosten - und die Aktie springt kräftig an.Asos gab am Montag bekannt, dass es ein Logistikzentrum in Großbritannien an die Marks & Spencer Group verkauft und dafür 66 Millionen Pfund Sterling (76,3 Millionen Euro) eingenommen hat. Der Modehändler gab an, dass der Verkauf des Logistikzentrums in Lichfield Einsparungen von 6 Millionen Pfund pro Jahr bringen werde. Asos teilte diesbezüglich mit: "In den letzten drei Jahren haben Verbesserungen beim Lagerumschlag und der Ausbau flexibler Fulfillment-Lösungen, einschließlich der Einführung von Asos Fulfilment Services im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres …Den vollständigen Artikel lesen
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