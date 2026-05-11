Die "Beautiful Future" und die "Blooming Future" vereinen modernste Effizienz- und Emissionsminderungstechnologien, um einen verantwortungsvolleren globalen Handel zu fördern.

Braskem (B3: BRKM3, BRKM5 und BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK), der größte Polyolefinhersteller in Amerika und weltweit führend in der Produktion von Biopolymeren im industriellen Maßstab, gibt heute bekannt, dass Braskem Trading Shipping (BT&S) mit der Taufe von Beautiful Future und Blooming Future einen wichtigen Meilenstein bei der Modernisierung seiner Flotte und auf dem Weg zur Nachhaltigkeit erreicht hat. Dabei handelt es sich um Chemikalien- und Produktöltanker der nächsten Generation, die dafür ausgelegt sind, wichtige Rohstoffe effizienter und mit deutlich geringerem ökologischen Fußabdruck zu transportieren. Beide Schiffe wurden am 8. Mai im Rahmen einer Zeremonie in China offiziell getauft.

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Beautiful Future

Beautiful Future und Blooming Future sind LR1-Schiffe (Long Range 1), die Naphtha einen wesentlichen Baustein für die Herstellung von Alltagsgütern wie medizinischen Verbrauchsmaterialien, Verpackungen und Haushaltswaren auf Langstreckenrouten zwischen der US-Golfküste und Brasilien transportieren werden. Die Schiffe wurden von Ocean Yield finanziert; die Beautiful Future wird von ISHIMA betrieben, die Blooming Future von TB Marine unter der Aufsicht von BT&S. Durch die Kombination aus fortschrittlicher Motorentechnologie, energiesparendem Rumpfdesign und Emissionskontrollsystemen, die die aktuellen gesetzlichen Anforderungen übertreffen, stehen die Schiffe für einen intelligenteren, saubereren Ansatz im globalen Handel und geben einen Einblick in die Zukunft eines verantwortungsvollen Seeverkehrs.

"Wir freuen uns sehr, unsere Flotte mit der Beautiful Future und der Blooming Future zu erweitern. Schiffe wie die Beautiful Future und die Blooming Future transportieren die Rohstoffe für die Herstellung von Alltagsprodukten wie Kunststoffe für medizinische Geräte, Verpackungen und Haushaltswaren, jedoch mit deutlich geringeren Umweltauswirkungen als herkömmliche Tanker", erklärte Hardi Schuck, Director bei Braskem Trading Shipping.

Auf einer typischen Reise werden die Beautiful Future und die Blooming Future über 5.500 Seemeilen von der US-Golfküste nach Brasilien zurücklegen und dabei genug Naphtha transportieren, um die industrielle Produktion für Wochen zu versorgen, während sie mit optimierter Geschwindigkeit fahren, um den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen zu senken. Die neuen Schiffe werden voraussichtlich jeweils etwa 30 weniger CO2 ausstoßen als die durchschnittlichen Schiffe, die derzeit bei Braskem im Einsatz sind, was zu einer geschätzten Reduzierung der CO2-Emissionen um rund 6.500 Tonnen pro Jahr führt. Diese Emissionsreduktion entspricht der Vermeidung von fast 50.000 Flüge zwischen Amsterdam und Paris und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Verringerung des ökologischen Fußabdrucks des Seeverkehrs dar.

Beautiful Future und Blooming Future sind die ersten LR1-Schiffe, die 2026 an Braskem Trading Shipping ausgeliefert wurden. Zwei weitere Schiffe befinden sich bereits im Bau und werden die Schiffsflotte des Unternehmens ergänzen; ihre Auslieferung ist für später in diesem Jahr bzw. Anfang 2027 geplant.

ÜBER BRASKEM

Mit einer globalen Zukunftsvision, die auf Menschen und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, engagiert sich Braskem dafür, einen Beitrag zur Wertschöpfungskette zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft zu leisten. Die fast 8.000 Mitarbeiter des Petrochemieunternehmens setzen sich täglich dafür ein, das Leben der Menschen durch nachhaltige Chemie- und Kunststofflösungen zu verbessern. Braskem verfügt über eine innovative DNA und ein umfassendes Portfolio an Kunststoffgranulaten und chemischen Produkten für verschiedene Branchen, darunter Lebensmittelverpackungen, Bauwesen, Fertigung, Automobilindustrie, Agrarwirtschaft, Gesundheitswesen und Hygiene. Mit 40 Industrieanlagen in Brasilien, den Vereinigten Staaten, Mexiko und Deutschland exportiert Braskem seine Produkte an Kunden in mehr als 70 Ländern.

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