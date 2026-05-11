Christian Rusch wird Teil des Vorstands der Alte Leipziger Versicherung AG. Spätestens Anfang November 2026 soll er seine Tätigkeit aufnehmen. Gemeinsam mit Marcus Tersi wird er die Alte Leipziger Versicherung AG als Vorstandsduo leiten. Sein Vorgänger Kai Waldmann tritt den Ruhestand an. Christian Rusch wurde vom Aufsichtsrat der Alte Leipziger Versicherung AG in den Vorstand berufen. Spätestens zum 01.11.2026 soll er demnach seine Tätigkeit für die Alte Leipziger Versicherung AG aufnehmen, teilt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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