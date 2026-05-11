LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktien böten trotz solider Entwicklung weiter gute Chancen, schrieb Analyst Brandon Oglenksi am Sonntag. Die jüngsten Diskussionen um Amazons Logistikangebot an andere Unternehmen seien eher Lärm um Nichts als ein Risiko./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 21:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US31428X1063
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 21:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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