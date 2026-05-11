VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 11. Mai 2026 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQX:GPTRF)(FWB:GPB) ("Grande Portage" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es sich für den Handel am OTCQX Best Market, betrieben von der OTC Markets Group Inc., qualifiziert hat. Das Unternehmen wurde vom OTCQB Venture Market auf den OTCQX hochgestuft.

Die Stammaktien von Grande Portage Resources werden ab heute am OTCQX unter dem Symbol "GPTRF" gehandelt. US-Anleger finden aktuelle Finanzinformationen und Echtzeit-Level-2-Kurse des Unternehmens auf www.otcmarkets.com.

Der Handel am OTCQX-Markt bietet Unternehmen einen effizienten und kostengünstigen Zugang zu den US-Kapitalmärkten. Für Unternehmen, die an einer qualifizierten internationalen Börse notiert sind, ermöglichen vereinfachte Marktstandards die Nutzung ihrer Berichterstattung am Heimatmarkt, um ihre Informationen in den USA verfügbar zu machen. Um sich für den OTCQX zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen, bewährte Praktiken der Unternehmensführung befolgen und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen.

Ian Klassen, President und CEO des Unternehmens, erklärte:

"Wir freuen uns sehr über den Aufstieg in den OTCQX Best Market, der unser Engagement für eine starke Unternehmensführung, Transparenz und den Dialog mit unserer wachsenden Investorenbasis in den USA widerspiegelt. Diese Entwicklung erhöht die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit von Grande Portage für US-Investoren und unterstützt unsere Kapitalmarktstrategie, unsere Basis auf dem US-Markt zu verbreitern, während wir die hochgradige Goldlagerstätte New Amalga im Südosten Alaskas weiter vorantreiben."

Ausübung von Aktienkaufwarrants

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre kürzlich 100 % der verfügbaren Zuteilung von 5.550.000 Aktienkaufwarrants zu einem Ausübungspreis von 0,30 $ mit einer Laufzeit bis zum 10. Mai 2026 ausgeübt haben. Durch diese Ausübung flossen weitere 1,65 Mio. $ in die Unternehmenskasse. Der Erlös aus der Ausübung wird für die zahlreichen Feldprogramme des Unternehmens, zur Verstärkung des technischen Teams in Südost-Alaska sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Ian Klassen fügte hinzu: "Wir sind unseren langjährigen und unterstützenden Aktionären weiterhin sehr dankbar. Die Ausübung dieser Warrants stärkt die Finanzlage von Grande Portage weiter und unterstützt das Unternehmen in einem sehr arbeitsreichen Jahr."

Über Grande Portage:

Grande Portage Resources Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Projekts New Amalga Mine konzentriert, das aus der Herbert Gold-Entdeckung etwa 25 km nördlich von Juneau, Alaska, hervorgegangen ist. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet New Amalga. Das Goldvorkommen New Amalga ist in Länge und Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs Hauptkomposit-Erzgang-Verwerfungsstrukturen, die Quarz-Sulfid-Erzgänge mit Bandstruktur enthalten. Das Projekt liegt innerhalb des 160 km langen Juneau Gold Belt, in dem bereits über acht Millionen Unzen Gold gefördert wurden.

Die aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens wurde mit einem Cutoff-Gehalt von 2,5 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) auf Basis der Mineralressourcen erstellt und umfasst: eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen); und eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) sowie eine angedeutete Ressource von 891.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 5,86 g/t Ag (4.726.000 Tonnen); und eine vermutete Ressource von 390.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 7,33 g/t Silber (1.813.000 Tonnen). Die MRE wurde von Dr. David R. Webb, Ph.D., P.Geol., P.Eng. (DRW Geological Consultants Ltd.), mit einem Stichtag vom 17. Juli 2024 erstellt.

Über OTC Markets Group Inc.:

Der operative Betrieb der OTC Markets Group Inc. umfasst regulierte Märkte für den Handel mit 12.000 US-amerikanischen und internationalen Wertpapieren. Unsere datengestützten Offenlegungsstandards bilden die Grundlage unserer öffentlichen Märkte: OTCQX Best Market, OTCQB Venture Market, OTCID Basic Market und Pink Limited Market. Unsere OTC Link Alternative Trading Systems (ATS) bieten eine wichtige Marktinfrastruktur, auf die sich Broker-Dealer stützen, um den Handel zu erleichtern. Unser innovatives Modell bietet Unternehmen einen effizienteren Zugang zu den US-Finanzmärkten.

OTC Link ATS, OTC Link ECN, OTC Link NQB, OTC Overnight und MOON ATS sind jeweils von der SEC regulierte ATS, die von OTC Link LLC betrieben werden, einem bei der FINRA und der SEC registrierten Broker-Dealer und Mitglied der SIPC. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir besser informierte und effizientere Märkte schaffen, besuchen Sie www.otcmarkets.com.

Medienkontakt:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

IM NAMEN DES BOARDS

"Ian Klassen"

Ian M. Klassen

President & Chief Executive Officer

Tel: (604) 899-0106

E-Mail: Ian@grandeportage.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Absichten des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder die Unternehmensleitung davon ausgeht, dass eine bestimmte Bedingung oder ein bestimmtes Ergebnis eintreten wird. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "geht davon aus", "schätzt", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet, wie in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Bitte beachten Sie, dass das Unternehmen gemäß National Instrument 43-101 offenlegen muss, dass es keine Produktionsentscheidung auf der Basis von NI 43-101-konformen Reservenschätzungen, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen oder Machbarkeitsstudien getroffen hat und dass Produktionsentscheidungen, die in der Vergangenheit ohne solche Berichte getroffen wurden, mit einer erhöhten Unsicherheit und höheren technischen und wirtschaftlichen Risiken des Scheiterns verbunden waren. Zu diesen Risiken gehören unter anderem Bereiche, die in einer Machbarkeitsstudie oder einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung genauer analysiert werden, wie z. B. die Anwendung wirtschaftlicher Analysen auf Mineralressourcen, detailliertere metallurgische und andere spezialisierte Studien in Bereichen wie Abbau- und Gewinnungsmethoden, Marktanalysen sowie Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Gemeinden. Jede Entscheidung, die New Amalga Mine in dem von der Unternehmensleitung beabsichtigten Umfang in den operativen Betrieb zu nehmen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig den operativen Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb durchzuführen, würde weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Daten des Unternehmens sowie auf Berichten beruhen, die auf Explorations- und Bergbauarbeiten des Unternehmens und von Geologen und Ingenieuren, die vom Unternehmen beauftragt wurden, beruhen.

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Quelle: Grande Portage Resources Limited

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