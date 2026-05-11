China kam im April auf 1,34 Millionen verkaufte Elektroautos und Plug-in-Hybride. Damit steigt die Nachfrage wieder - nicht nur im bisherigen Jahresverlauf, sondern auch gegenüber den Vorjahren. Garant dafür sind neue Rekorde beim Export. Im Inland bleibt es für die chinesischen Hersteller hingegen kompliziert. China kann nach einer Durststrecke mit kaum Wachstum wieder auf eine erstarkte E-Auto-Industrie blicken. Das geht aus den April-Zahlen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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