Genau 3.518 Volkswagen ID.3 wurden im April in Deutschland neu zugelassen. Damit stand das Modell erstmals seit September 2025 wieder an der Spitze der Elektroauto-Neuzulassungen in der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts. Auf den weiteren Plätzen folgten der Skoda Elroq und der Skoda Enyaq. Nach dem Januar, in dem Elektroautos hierzulande auf einen Marktanteil von 22 Prozent kamen, knüpfte auch der Februar mit 21,9 Prozent nahezu nahtlos daran an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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