© Foto: Anthony Behar - Sipa USABlackstone übernimmt die Mehrheit an Skroutz. Der Investor setzt auf den boomenden Onlinehandel in Südosteuropa und große Wachstumschancen.Der US-Investor Blackstone übernimmt die Mehrheit am griechischen Online-Marktplatz Skroutz. Verkäufer ist CVC Capital Partners. Finanzielle Details nannten die Unternehmen nicht. Der Abschluss der Transaktion wird für die 2. Jahreshälfte 2026 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Skroutz gilt als führende E-Commerce-Plattform Griechenlands. Das Unternehmen bietet mehr als 12 Millionen Produkte von rund 9.000 Händlern an und erreicht etwa 2,5 Millionen aktive Nutzer. Neben dem Marktplatz betreibt die Firma eigene …Den vollständigen Artikel lesen
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