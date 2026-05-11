Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in den ISINs wurden aufgehoben:
DE000DU76KR0, Wertpapier-Name: Put 18.09.26 K+S 15
DE000DU9CEU7, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 K+S 17
DE000DY75WH0, Wertpapier-Name: Put 19.06.26 K+S 15
DE000DY75WJ6, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 K+S 15
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000DY75WJ6 11.05.2026 10:47:18 12.000 1,68 EUR
DE000DY75WH0 11.05.2026 10:47:32 18.000 0,77 EUR
DE000DU9CEU7 11.05.2026 10:48:39 18.000 2,78 EUR
DE000DU76KR0 11.05.2026 10:53:46 18.000 1,31 EUR
DE000DU76KR0, Wertpapier-Name: Put 18.09.26 K+S 15
DE000DU9CEU7, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 K+S 17
DE000DY75WH0, Wertpapier-Name: Put 19.06.26 K+S 15
DE000DY75WJ6, Wertpapier-Name: Put 18.12.26 K+S 15
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000DY75WJ6 11.05.2026 10:47:18 12.000 1,68 EUR
DE000DY75WH0 11.05.2026 10:47:32 18.000 0,77 EUR
DE000DU9CEU7 11.05.2026 10:48:39 18.000 2,78 EUR
DE000DU76KR0 11.05.2026 10:53:46 18.000 1,31 EUR
© 2026 Xetra Newsboard