© Foto: Shuji Kajiyama - APSoftBank steigt groß ins Batteriegeschäft ein. Der Konzern will vom KI-Boom profitieren und baut in Osaka ein neues Zentrum für Energie und Daten.Der japanische Technologiekonzern SoftBank Group steigt massiv ins Batteriegeschäft ein, wie das Wall Street Journal berichtet. Hintergrund ist der weltweit stark steigende Strombedarf durch Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz. Die Telekommunikationssparte SoftBank Corp. kündigte an, gemeinsam mit dem südkoreanischen Batterieunternehmen Cosmos Lab und der KI-Firma DeltaX große Batteriezellen und Energiespeicher für den japanischen Markt zu entwickeln. Produktionsstandort in Osaka Die Produktion von Batterien und Solarpanels soll in der …Den vollständigen Artikel lesen
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