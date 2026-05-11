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Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 5,21 Millionen Token erreicht hat und der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Bargeld 13,4 Milliarden US-Dollar beträgt



11.05.2026 / 14:35 CET/CEST

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Bitmine besitzt mehr als 4,31 % des gesamten ETH-Münzbestandes von 120,7 Millionen Bitmine hat in nur 11 Monaten 86 % des Weges zur "Alchemie der 5%" zurückgelegt Der Krypto-Frühling hat begonnen, und wie in vergangenen Zyklen bleiben Stimmung sowie Überzeugung der Anleger verhalten und pessimistisch, obwohl die Kryptopreise steigen Wie in dieser Ausgabe von Tom Lees Chairman's Message zu lesen ist Ethereum profitiert weiterhin vom doppelten Rückenwind durch die Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain sowie durch den wachsenden Bedarf agentenbasierter KI-Systeme an öffentlichen und neutralen Blockchains Bitmine wurde mit Wirkung zum 9. April 2026 vom NYSE American an die New York Stock Exchange ("NYSE") hochgestuft. Bitmine hat 4.712.917 gestakte ETH, was 11,1 Milliarden US-Dollar bei 2.366 US-Dollar pro ETH entspricht MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger, deren Schwerpunkt auf Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit liegt Bitmine besitzt 88 Millionen US-Dollar von Eightco (NASDAQ: ORBS), nun eine der weltweit einzigen börsennotierten Aktien, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen Bitmine Crypto + Total Cash Holdings + "Moonshots" summieren sich auf 13,4 Milliarden US-Dollar, darunter 5,21 Millionen ETH-Token, insgesamt 775 Millionen US-Dollar Cash und andere Krypto-Bestände Bitmine liegt im Vergleich zu anderen Krypto-Treasury-Unternehmen sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der der Krypto-Nettoinventarwert pro Aktie gesteigert wird, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an der Spitze Bitmine ist die 149. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Tagesumsatz von 816 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt) Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben NORWALK, Connecticut, 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass Bitmine Kryptowährungen + Bargeld + "Moonshots" in Höhe von insgesamt 13,4 Milliarden US-Dollar hält. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es am 9. April 2026 vom NYSE American an die New York Stock Exchange ("NYSE") gewechselt ist. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol "BMNR" gehandelt. Mit Stand vom 10. Mai 2026 um 16:00 Uhr ET bestehen die Kryptobestände des Unternehmens aus 5.206.790 ETH zu 2.366 US-Dollar pro ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 201 Bitcoin (BTC), 200 Millionen US-Dollar Beteiligung an Beast Industries, 88 Millionen US-Dollar Beteiligung an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") und insgesamt 775 Mio. USD an Barmitteln. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,31 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus. Bitmine hat die neueste Chairman's Message ( Link hier ) für Mai 2026 veröffentlicht. "Der 'Krypto-Frühling' hat begonnen und wir wollten die Bedeutung des ETH-Besitzes als Quelle der Diversifizierung und die wahrscheinlichen Treiber dieses kommenden 'Krypto-Bullen'-Zyklus hervorheben", sagte Thomas "Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine. "Unter den wichtigsten zukünftigen Treibern für Ethereum sind die beiden wichtigsten die Umstellung der Wall Street auf Tokenisierung und agentenbasierte KI. Wenn ETH Ende Mai 2026 über 2.100 USD schließt, wäre dies der dritte monatliche Anstieg in Folge - das hat es in einem Krypto-Bärenmarkt noch nie gegeben. Ein Schlusskurs über 2.100 USD würde also bestätigen, dass der 'Krypto-Frühling' begonnen hat." "Seit Anfang 2026 hat Bitmine über 1 Million ETH erworben und damit über 4,3 % des ETH-Angebots akkumuliert. Wir beabsichtigen, unsere ETH-Bestände zu halten und zu staken, was bedeutet, dass unsere ETH-Bestände im Wesentlichen das verfügbare ETH-Angebot reduzieren und seit dem 30. Juni 2025 4,3 % des ETH-Angebots entfernt haben. Mit anderen Worten: Das ETH-Angebot ist seit Juni 2025 disinflationär", so Lee. "Wir haben beschlossen, unser wöchentliches Akkumulationstempo von mehr als 100.000 pro Woche zu verlangsamen, da wir ursprünglich anstrebten, das Ziel der 'Alchemie von 5%' Ende 2026 zu erreichen. Mit unserem bisherigen Tempo von mehr als 100.000 wöchentlichen Käufen würden wir bis Mitte Juli 5 % erreichen", so Lee. "Die ETH-Preise korrelieren mit den Software-Aktien (Software-ETF-Ticker: $IGV), und wie die folgende Grafik zeigt, sind beide in den letzten Monaten gemeinsam gestiegen. Die Erholung der Software im Jahr 2026 ist ein weiterer Beweis dafür, dass der 'Krypto-Frühling' begonnen hat", so Lee. Bitmine hat kürzlich MAVAN (das "Made in American VAlidator Network") eingeführt, eine Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Obwohl MAVAN ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt wurde, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Partner im Ökosystem zu bedienen, die nach einer erstklassigen Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt. Mit Stand vom 10. Mai 2026 beläuft sich der Gesamtbestand an gestaktem ETH von Bitmine auf 4.712.917 (11,1 Milliarden USD bei 2.366 USD pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im großen Maßstab (wenn Bitmines ETH vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestakt wird), beträgt die prognostizierte ETH-Staking-Belohnung 352 Millionen Dollar pro Jahr (unter Verwendung von 2,86 % 7-Tage BMNR-Rendite)", sagte Lee. "Die jährlichen Staking-Einnahmen belaufen sich jetzt auf 319 Millionen US-Dollar. Und diese 4,7 Millionen ETH sind über 90 % der 5,21 Millionen ETH, die Bitmine besitzt. Bitmines eigene Staking-Operationen generierten eine 7-Tage-Rendite von 2,86 % (annualisiert)", so Lee weiter. Mit seinen Krypto-Beständen steht Bitmine auf Platz 1 unter den Ethereum-Treasuries und weltweit auf Platz 2 der Treasuries, hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 818.334 BTC im Wert von 66,6 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury. Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Daten von Fundstrat hat die Aktie ein durchschnittliches tägliches Dollar-Volumen von 816 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 8. Mai 2026) erreicht und liegt damit auf Platz 149 in den USA, hinter Carvana Co (Platz 148) und vor Royal Caribbean Cruises (Platz 150) unter 5.704 in den USA notierten Aktien ( statista.com und Fundstrat-Forschung). Der GENIUS Act und das "Project Crypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) werden die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso grundlegend verändern wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der bekannten Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold. Die Erklärung des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/ Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/ Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der "Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte. Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um "zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) den Fortschritt und das Erreichen der Ziele des Unternehmens beim Erwerb von ETH, einschließlich der Initiative "Alchemie der 5 %" und des langfristigen Werts von Ethereum; (ii) die Einschätzungen des Unternehmens zur Entwicklung von Ethereum im Vergleich zu anderen Vermögenswerten, einschließlich seiner Charakterisierung als "Wertspeicher in Kriegszeiten" sowie seiner Entwicklung während geopolitischer Ereignisse; (iii) die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des aktuellen Zustands und der künftigen Entwicklung des Kryptowährungsmarkts, einschließlich Aussagen, wonach ETH sich in der "Endphase des Mini-Krypto-Winters" befinden könnte; (iv) das weitere Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die entsprechenden Vorteile für das Unternehmen; (v) das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, einschließlich Aussagen zu Aktien, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, zur Fähigkeit des Unternehmens, Stammaktien mit wertsteigernder Wirkung einzuziehen, sowie zur Durchführung von Rückkäufen über Transaktionen am offenen Markt; (vi) die Strategie des Unternehmens zur Akkumulation digitaler Vermögenswerte und seine Staking-Aktivitäten, einschließlich MAVAN, der Ausweitung auf institutionelle Investoren, Verwahrstellen sowie Ökosystempartner und der prognostizierten jährlichen Staking-Einnahmen sowie -Belohnungen; (vii) Aussagen zu den Vorteilen der Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain sowie agentenbasierter KI-Systeme, die öffentliche Blockchains nutzen; (viii) Erwartungen hinsichtlich der möglichen Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen, einschließlich des GENIUS Act und SEC Project Crypto, auf Finanzdienstleistungen sowie digitale Vermögenswerte; und (ix) die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zur Unterstützung seiner Treasury-Aktivitäten und der erweiterten Rückkaufgenehmigung. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: Bitmines Fähigkeit, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; Bitmines Fähigkeit, sein aktuelles Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten, sein Aktienrückkaufprogramm sowie sein geplantes künftiges Geschäft zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von Bitmine; Marktbedingungen, die den Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung anhängiger Gesetzgebung sowie SEC-Initiativen; geopolitische Ereignisse und ihre Auswirkungen auf die Kryptowährungsmärkte; die Volatilität sowie Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; und den künftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov , verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2954480/Bitmine_Immersion_Technologies_Logo.jpg

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