Der norwegische Batteriehersteller Morrow Batteries ist zahlungsunfähig und hat für sich selbst sowie seine Tochtergesellschaften Insolvenzverfahren eingeleitet. Das Unternehmen, das 2024 eine kleinere industrielle Anlage für LFP-Zellen eröffnet hatte, will versuchen, zumindest einen Teil des Betriebs zu retten. Morrow Batteries galt bislang als eines der wenigen Unternehmen, die Batteriezellen auf europäischem Boden herstellen. Doch nun hat es das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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