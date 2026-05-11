Das auf autonome Fahrtechnologie spezialisierte Unternehmen Nuro hat die Genehmigung erhalten, in Kalifornien die Erprobung von Robotaxis mit Fahrgästen an Bord auf öffentlichen Straßen zu starten. Dieses Pilotprojekt soll den Start des gemeinsam Robotaxi-Programms von Lucid, Nuro und Uber vorbereiten. Dass die Ride-Hailing-App Uber in den nächsten Jahren Tausende Robotaxis der E-Auto-Herstellers Lucid auf ihre Plattform bringen will, ist seit Juli ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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