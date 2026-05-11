Stellen Sie sich vor, wir könnten mit 2 Trades jeweils 885 Prozent Gewinn abräumen. Dann würde in der Endabrechnung ein Plus von gut 9.600 Prozent zu Buche stehen. Im Aktien-Report "Öl ist das neue Silber" (09.01.2026) hatten Golo Thomas Kirchhoff und ich den Öl-Call GV09B2 zu einem Kurs von 0,067 Euro empfohlen - und stellten das Derivat am 16.03.2026 bei 0,66 Euro zum Verkauf.Trade Nr. 1 konnte also bereits erfolgreich "eingetütet" werden. Im Aktien-Report "Weißes Gold" haben wir nun die zweite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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