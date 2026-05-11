© Foto: UnsplashDer südkoreanische Kospi ist bereits um mehr als 80 Prozent gestiegen. Trotzdem erhöhen JPMorgan, Goldman Sachs und Citi ihre Kursziele weiter massiv. Treiber bleibt der globale KI-Boom.Die KI-Euphorie treibt Südkoreas Aktienmarkt immer weiter nach oben. Investmentbanken wie JPMorgan, Goldman Sachs und Citi überbieten sich inzwischen mit immer höheren Kurszielen für den Leitindex Kospi, der seit Jahresbeginn bereits um knapp 80 Prozent gestiegen ist. JPMorgan sieht dennoch weiteres Potenzial und hob sein bullishes Kursziel nun von 9.000 auf 10.000 Punkte an. Das würde vom aktuellen Niveau aus nochmals einen Anstieg von mehr als 27 Prozent bedeuten. Angetrieben wird die Rallye vor allem von …Den vollständigen Artikel lesen
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