Hamburg (ots) -Costa Kreuzfahrten startet die Sommersaison in Deutschland mit einer neuen Multi-Channel-Kampagne und rückt dabei italienische Emotion in den Mittelpunkt. Mit Giovanni Zarrella als Markenbotschafter bringt die Reederei italienisches Lebensgefühl auf die Bildschirme deutscher Urlauber und zeigt unter dem Leitmotiv "La Bella Vita" ein Reiseerlebnis, das jeden Moment auf See mit Authentizität, Genuss und Leichtigkeit füllt.Um die Herzen deutscher Urlauber zu erobern, setzt Costa bewusst auf seine italienische Herkunft - und auf prominente Unterstützung: Giovanni Zarrella, Musiker und Entertainer mit italienischen Wurzeln, verkörpert den italienischen Lebensstil wie kaum ein anderer. Mit Charme, Herzlichkeit und Leidenschaft bringt er die Essenz von "La Bella Vita" auf die Weltmeere und auf den Bildschirm. Dabei ist "La Bella Vita" weit mehr als ein Leitmotiv - es ist ein Lebensgefühl, das sich im gesamten Costa Erlebnis widerspiegelt, von der Kulinarik über Entertainment bis hin zu Atmosphäre und Service an Bord. Als Persönlichkeit, die italienische Leichtigkeit auf natürliche Weise mit den Erwartungen deutscher Gäste verbindet, wird Zarrella zum Gesicht der neuen Kampagne.Eine Kampagne, inspiriert vom italienischen LebensstilIm Mittelpunkt der Kampagne stehen besondere Erlebnisse mit charakteristischem italienischem Flair. In Kombination mit Costas innovativen Sea Destinations wird die Reise selbst zum Erlebnis und macht jede Auszeit zu etwas wirklich Unvergesslichem. Giovanni Zarrella nimmt die Zuschauer mit auf eine emotionale Reise und zeigt, wie aus kleinen Momenten an Bord echtes "La Bella Vita" wird - sei es beim Sternegucken am dunkelsten Punkt des Mittelmeeres oder beim Aperitivo zum Sonnenuntergang vor der Bucht von Capri."'La Bella Vita' ist für mich immer der Versuch, das Leben mit Wärme und Leichtigkeit zu genießen. Genau diesen authentischen Spirit möchte ich auch in der Partnerschaft mit Costa mit den Menschen teilen und sie dazu einladen, einzelne Momente und echte Emotionen im Leben zu feiern. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Costa den Menschen in Deutschland ein Stück 'La Bella Vita' näherzubringen und sie für das Reisen zu begeistern," sagt Giovanni Zarrella.Die Kampagne umfasst zwei 20-sekündige TV-Spots, in denen Giovanni Zarrella jeweils eine dieser exklusiven Sea Destinations inszeniert - einzigartige Erlebnisse, die es so nur bei Costa gibt. Denn mit Costa beginnt "La Bella Vita" nicht erst an Land - sondern bereits auf See.Meer der Sterne: Es ist Nacht. Das Schiff erreicht den dunkelsten Punkt des Balearischen Meeres und alle Lichter werden ausgeschaltet. Keine Reflexionen. Keine Geräusche. Nur der Himmel steht im Mittelpunkt - mit unendlichen Sternbildern, Planeten und Galaxien.Capri Bay: Wenn das Licht warm und golden wird, hält das Schiff vor Capris ikonischstem Wahrzeichen, den Faraglioni. Live-Musik begleitet den Sonnenuntergang und schafft eine stimmungsvolle Atmosphäre auf See.Starke Omnichannel-PräsenzDie Kampagne startet heute, am 11. Mai 2026, und wird in den kommenden sechs Wochen über TV, digitale Plattformen und Social Media ausgespielt. Als Soundtrack dient der italienische Klassiker "Quando Quando Quando" von Tony Renis.Pressekontakt:Costa Kreuzfahrten - Niederlassung der Costa Crociere S.p.A.Emmi ÜnsalGroßer Grasbrook 920457 HamburgTelefon: +49 151 54466283E-Mail: emmilucia.uensal@costa.itOriginal-Content von: Costa Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109322/6273160