Während Claude Mythos die Angst vor Cyberangriffen befeuert, sind nicht alle Hacker:innen von der Technologie begeistert. In Foren äußern viele ihren Frust, dass der Austausch durch KI-Beiträge verloren geht. Auch wenn KI-Tools praktische Alltagshelfer sein können, stehen ihnen viele skeptisch gegenüber - dazu gehören offenbar auch Hacker:innen. Mehrere Analysen zeigen, dass sie sich in Online-Foren zunehmend frustriert über KI-generierte Beiträge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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