Android 17 erfüllt anscheinend zahlreichen Nutzer:innen von Google-Pixel-Smartphones einen Wunsch: Es geht um die Suchleiste, die bisher fester Bestandteil des Pixel-Launchers war. Für Nutzer:innen von Googles Pixel-Smartphones könnte Android 17 eine spannende Neuerung bereithalten. Durch einen Leak wurde enthüllt, dass die Suchleiste, die seit Jahren fester Bestandteil des Pixel Launchers ist, wohl zukünftig deaktiviert werden kann. Diese zwei fest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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