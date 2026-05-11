Steigende Preise bei Apple, aggressive Rabatte bei Windows-PCs und immer höhere Anforderungen durch Künstliche Intelligenz: Im PC-Markt braut sich derzeit eine Entwicklung zusammen, die viele Verbraucher erst auf den zweiten Blick bemerken. Denn während Hersteller um Marktanteile kämpfen, wird ein Bauteil zunehmend zum entscheidenden Engpass - der Speicher.Vor allem KI-Anwendungen treiben den Bedarf an leistungsfähigen Chips und modernen Speicherlösungen massiv nach oben. Neue KI-PCs benötigen deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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