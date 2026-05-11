Das Liquid-Glass-Design war von Anfang an umstritten. Mit dem nächsten macOS verschwindet es nicht, doch Apple soll zumindest ein leichtes Redesign planen, heißt es in einem neuen Bericht. Apple plant für macOS 27 Designänderungen, um Kritikpunkte am umstrittenen Liquid-Glass-Look zu beheben. Das berichtet Bloomberg. Der Konzern will damit offenbar Probleme angehen, die seit der Einführung des neuen Designs mit macOS 26 Tahoe für Unmut sorgen. Transparenzeffekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n