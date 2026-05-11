Aral Fleet Solutions bietet ab sofort gemeinsam mit dem Bundesverband Taxi und Mietwagen an den Schnellladern von Aral Pulse Sonderkonditionen für das Aufladen von elektrischen Taxis an. Eine solche Kooperation gibt es bereits länger schon im Projekt "Zukunftstaxi" in Hamburg. Bereits seit Herbst 2024 erhalten Mitglieder des Bundesverbands Taxi und Mietwagen im Rahmen des Projekts "Zukunftstaxi" in Hamburg vergünstigte Ladepreise bei Aral Pulse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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