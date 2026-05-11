Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG



11.05.2026 / 15:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE Unternehmen: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.05.2026 Kursziel: 9,00 EUR (zuvor: 8,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Q1-Zahlen 2026: Sequenzielle Erholung erkennbar - Hohe Vorjahresbasis dämpft jedoch die Jahressicht



Cantourage hat heute Eckdaten für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Während die Zahlen eine operative Stabilisierung gegenüber dem schwierigen zweiten Halbjahr 2025 signalisieren, verdeutlicht der Vorjahresvergleich die Herausforderungen durch den markteinheitlichen Preisdruck und eine extrem starke Vergleichsbasis.



Umsatzdynamik mit Licht und Schatten: Im ersten Quartal 2026 erzielte Cantourage einen Umsatz von 20,6 Mio. EUR. Positiv hervorzuheben ist das Wachstum von 11,0% yoy gegenüber dem Schlussquartal 2025 (Q4/25: ca. 18,6 Mio. EUR), was auf eine erfolgreiche Marktbehauptung nach der Konsolidierungsphase im Sommer/Herbst hindeutet. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Erlöse im Vergleich zum außergewöhnlich starken Vorjahresquartal (Q1/2025), das massiv von den initialen Effekten der CanG-Einführung in Deutschland profitiert hatte, deutlich rückläufig sind. Dieser Erlösrückgang reflektiert u.E. die strategische Entscheidung des Managements, das zugunsten der Ergebnismarge bewusst auf margenschwache Volumina im Niedrigpreissegment verzichtet und die Premium-Positionierung konsequent forciert. Die geografische Verschiebung setzt sich dabei fort: Das UK-Geschäft ist mit einem Umsatzanteil von 41,3% mittlerweile fast gleichauf mit dem deutschen Heimatmarkt (51,5%) und fungiert als wichtiger Stabilisator.



Profitabilität stabilisiert, aber unter Vorjahresniveau: Auch beim Ergebnis zeigt sich ein zweigeteiltes Bild. Das EBITDA von 2,2 Mio. EUR (Marge: 10,6%) stellt zwar eine signifikante Verbesserung gegenüber der durchschnittlichen Profitabilität des Gesamtjahres 2025 dar, liegt jedoch ebenfalls spürbar unter dem Niveau des Rekordquartals Q1/2025. Der Rückgang im Vorjahresvergleich ist primär auf den anhaltenden Preiswettbewerb im Standardsegment zurückzuführen. Cantourage steuert hier mit einer forcierten Premium-Strategie gegen, um die Rohmarge strukturell zu schützen. Die geplante Expansion in neue Märkte wie Frankreich, Spanien und Italien sowie der Ausbau der Telemedizin-Plattformen sollen künftig dazu beitragen, die Abhängigkeit von der Preisdynamik im deutschen Massenmarkt weiter zu verringern.



Solide Finanzlage als Fundament: Trotz des im Vorjahresvergleich schwächeren Cashflows bleibt die Bilanz mit einer Net-Cash-Position von 8,8 Mio. EUR solide. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, das Asset-light-Modell ohne kurzfristigen Finanzierungsdruck weiter zu skalieren.



Fazit: Die vorläufigen Zahlen bestätigen den von uns skizzierten Expansionskurs. Cantourage festigt seine Position als paneuropäischer Player und beweist Resilienz gegenüber Marktschwankungen im deutschen Kernmarkt. Da die Zahlen im Rahmen der Erwartungen liegen und die langfristige Investmentstory (Skalierbarkeit, IFRS-Umstellung als 'Ergebnisturbo', Asset-light-Modell) intakt ist, sehen wir derzeit keinen Anpassungsbedarf bei unseren Schätzungen für 2026 ff.. Besonders deutlich wird die Unterbewertung beim Blick auf das EV/Umsatz-Verhältnis 2026e von lediglich 0,7x - ein Niveau, das für ein wachstumsstarkes Plattform-Unternehmen aus unserer Sicht als günstig einzustufen ist. Wir bestätigen unser 'Kaufen'-Votum und erhöhen das Kursziel auf 9,00 EUR.







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