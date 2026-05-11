© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA ImagesAramco warnt vor dem größten Öl-Schock der Geschichte: Hormus-Störungen könnten den Markt bis 2027 aus dem Gleichgewicht bringen.Der saudische Staatsölkonzern Aramco könnte bei Bedarf innerhalb von drei Wochen eine maximale nachhaltige Ölförderkapazität von 12 Millionen Barrel pro Tag erreichen, sagte CEO Amin Nasser am Montag. Er sagte, der im ersten Quartal begonnene Energieversorgungsschock sei der größte, den die Welt je erlebt habe, und wenn die durch den Konflikt zwischen den USA und dem Iran bedingten Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz noch einige Wochen andauern würden, werde eine Normalisierung des Ölmarktes erst im Jahr 2027 erfolgen. Nasser sagte laut Reuters, …Den vollständigen Artikel lesen
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