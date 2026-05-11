Kürzlich kam es zwischen Andreas Grimm und einer Maklergesellschaft nicht zur Zusammenarbeit. Warum? Die Vermutung: Es geht um Kosten. Hinzu kommen Ausreden, um sich Vorbereitungen für die Nachfolge zu sparen. Doch das eigentliche Paradoxon liegt eine Ebene tiefer. Ein Artikel von Andreas Grimm, Gründer des Resultate InstitutKürzlich habe ich mich sehr über mich selbst geärgert. Es war mir nicht gelungen, eine Maklergesellschaft mit mehreren Gesellschaftern von einer Zusammenarbeit mit dem Resultate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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