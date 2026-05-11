Der Aktienkurs von TKMS gerät ins Minus

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TKMS berichtete die Ergebnisse des ersten Halbjahres und verliert rund 9 Prozent.





Das auf maritime Verteidigungslösungen spezialisierte Unternehmen TKMS AG & Co. KGaA veröffentlichte zum Wochenstart seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025/2026. Obwohl das Unternehmen einen Rekord in seinen Auftragsbüchern in Höhe von ca. 20 Milliarden Euro verzeichnete und seinen Umsatz im Vorjahresvergleich um ca. 10 Prozent auf rund 1,17 Milliarden Euro steigern konnte, reagierten die Anleger mit starken Abverkäufen. Dies lag unter anderem an einem geringeren Nettogewinn von ca. 27 Millionen Euro (1. Halbjahr 2024/2025: 46 Millionen Euro) und einem auf ca. Minus 72 Millionen Euro gesunkenen, freien Cashflow. CEO Oliver Burkhard betont dennoch, dass das Unternehmen weiter wachse und neben dem Umsatz auch das bereinigte operative Ergebnis gestiegen sei. Dazu ergänzt Paul Glaser, CFO von TKMS, dass die Steigerungen insbesondere aus Fortschritten in den Segmenten Atlas Electronics und Submarines resultieren und der Konzern seine Umsatzziele für das laufende Jahr nach derzeitigem Stand erreichen werde. Die Aktie von TKMS notierte daraufhin zum Montagnachmittag zeitweise bei ca. 75 Euro und damit rund 9 Prozent tiefer als zum Börsenstart am Morgen.









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Quelle: HSBC





















