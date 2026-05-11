Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG



11.05.2026 / 16:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG Unternehmen: q.beyond AG ISIN: DE000A41YDG0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.05.2026 Kursziel: 6,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Q1-Zahlen im Rahmen der Erwartungen - Starkes Consulting-Geschäft stützt Jahresauftakt



q.beyond hat kürzlich den Q1-Bericht veröffentlicht und die Guidance bestätigt.



[Tabelle]



Managed Services-Umsatz unter dem Vorjahresniveau: q.beyond verzeichnete im ersten Quartal einen Rückgang des Konzernumsatzes um 7,7% yoy auf 42,8 Mio. EUR. Belastend wirkten insbesondere geringere Erlöse im Segment Managed Services, die auf 27,6 Mio. EUR zurückgingen (Vj.: 31,6 Mio. EUR; -12,7% yoy). Neben dem Wegfall von im Vorjahr enthaltenen Lizenz-Erlösen i.H.v. 2,7 Mio. EUR dürfte sich hierin auch ein organischer Umsatzrückgang von 4,5% yoy widerspiegeln, bedingt durch erforderliche Preisanpassungen im Bestand sowie verhaltenem Neugeschäft. Die Consulting-Erlöse konnten indes auf 15,3 Mio. EUR (+2,6% yoy) gesteigert werden. Der Auftragseingang von 31,3 Mio. EUR (+6,5% yoy) zeigt zunehmende Vertriebserfolge und stützt die Erwartung eines stärkeren zweiten Halbjahres, sodass auf Gesamtjahressicht weiterhin ein leichtes Umsatzplus erreichbar erscheint (MONe: +2,1% yoy).



Margensprung der Consulting-Sparte: Auf der Ergebnisseite erzielte q.beyond ein EBITDA von 1,5 Mio. EUR (Vj: 2,3 Mio. EUR). Verantwortlich für den Rückgang war ein geringeres Bruttoergebnis im Segment Managed Services (5,0 Mio. EUR; Vj: 6,9 Mio. EUR). Neben den genannten Preisanpassungen, die sich u.E. direkt auf die Profitabilität auswirken, dürften sich hier u.E. weitere Investitionen in den Aufbau von KI-Kompetenzen niedergeschlagen haben. Gemäß der 'Strategie 2028' investiert q.beyond aktuell in diesen Bereich, um die Entwicklung und den Betrieb von KI-Agenten zu einem Standbein des Unternehmens zu entwickeln. Laut Vorstand wurden mit Gesamtausgaben von 2,0 - 3,0 Mio. EUR seit Q3/25 damit nun der Großteil der hierfür erforderlichen Investitionen getätigt. Im Consulting-Segment wurde mit einem überzeugenden Bruttoergebnis von 2,6 Mio. EUR (Vj.: 2,0 Mio. EUR) eine signifikante Margensteigerung von 13,5% auf 17,2% erzielt. Die für weitere Profitabilitätssteigerungen bedeutende Near-/Offshoring-Quote lag in Q1 stabil bei 20% und soll mittelfristig auf 40% erhöht werden. Hierfür eröffnet q.beyond im zweiten Quartal einen neuen Delivery-Standort in Cluj, Rumänien, an den künftig Teile des First-Level-Supports überführt werden. Nach initialen Anlaufkosten dürfte das geringere lokale Lohnniveau zukünftige Einsparungen ermöglichen.



Attraktive Bewertung: Die q.beyond-Aktie ist unseres Erachtens mit einem 2026e EV/EBITDA von 4,4x gegenüber dem Median der Peergroup von 5,7x attraktiv bewertet. Darüber hinaus erwarten wir ein höheres Ergebniswachstum, so dass das Bewertungsgap sich sogar ausweitet (2027e-Multiple QBY 3,3x ggü. Peergroup 5,2x) sowie zusätzliches Upside durch das eigene Rechenzentrum, dessen Wert u.E. nicht vollständig in den Ergebnisschätzungen reflektiert ist. Wir erwarten weiterhin Aktienrückkäufe per Tender Offer ab Mitte August.



Fazit: Das erste Quartal lieferte das erwartete gemischte Bild: Einem schwächeren Managed Services-Geschäft stand ein ermutigender Auftragseingang sowie eine erfreulich positive Entwicklung im Consulting gegenüber. In Summe entspricht der verhaltenen Jahresauftakt unseren Erwartungen. Wir bestätigen daher das Kursziel von 6,00 EUR sowie die Kaufempfehlung.







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