Hamburg (ots) -"Markt" hat für "ARD Verbraucher" fünf Sonnencremeprodukte aus Drogerien, Apotheken und Discountern mit DHHB-Filter im Labor auf Verunreinigung mit Di-n-hexyl-Phthalat (DnHexP) untersuchen lassen: Lacura Sonnenspray von Aldi, die dm Eigenmarke sun dance, ultra sheer von Neutrogena, Ladival für Kids und ISDIN Fusion Sport Gel.Das Ergebnis: ISDIN Fusion Sport Gel, gekauft in der Apotheke für 22,70 Euro, enthielt den Weichmacher Di-n-hexyl-Phthalat (DnHexP).Der Weichmacher DnHexP wurde von der EU als besorgniserregend eingestuft und ist seit 2013 als Inhaltsstoff in Kosmetika verboten. Er wirkt hormonell und wurde in Tierversuchen negativ auf den Fortpflanzungsprozess getestet. DnHexP kann als Verunreinigung im Herstellungsprozess des Sonnenschutzfilters DHHB entstehen, der in immer mehr Sonnenschutzmitteln eingesetzt wird. Ab 2027 gibt es für diesen Weichmacher erstmalig einen Grenzwert, wenn er als Verunreinigung auftaucht.Monika Dust vom Labor my-lab International GmbH in Berlin: "Wir haben bei den fünf Proben eine gefunden die positiv war (...) Der Grenzwert, der ab nächstes Jahr gilt, liegt bei einem Milligramm pro Kilogramm. Gefunden haben wir in der Probe 2,4. Milligramm, das heißt der Grenzwert wäre deutlich überschritten."ISDIN schreibt "Markt" auf Nachfrage dazu: "Das betreffende Produkt wurde im Einklang mit dem geltenden regulatorischen und wissenschaftlichen Rahmen bewertet und gilt als sicher für die Verbraucher."Schon vor zwei Jahren hatte Markt Sonnenschutzprodukte untersuchen lassen. Damals waren drei von zehn Proben auffällig gewesen. Darunter bereits die Sonnencreme "ISDIN Fusion Sport Gel".Mehr zu dem Thema in "Markt" am Montag, den 11.05.2026, um 20.15 Uhr im NDR Fernsehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6273282