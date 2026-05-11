© Foto: OpenAITrump und Xi werden sich am Donnerstag und Freitag in Peking zu Gesprächen treffen. US-Präsident Donald Trump wird voraussichtlich am Mittwoch in Peking eintreffen, um an den für Donnerstag und Freitag angesetzten Gesprächen teilzunehmen. Es wird seine erste Reise nach China seit 2017 sein. Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping werden laut US-Regierungsvertretern bei Trumps zweitägigem China-Besuch über Iran, Taiwan, künstliche Intelligenz und Atomwaffen sprechen sowie über eine mögliche Verlängerung eines Abkommens zu kritischen Mineralien beraten. Vereinbarungen zu Flugzeugen, Landwirtschaft und Handel Die USA und China werden voraussichtlich Gremien vereinbaren, die …Den vollständigen Artikel lesen
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