Der Bundesrat hat am vergangenen Freitag die Reform der privaten Altersvorsorge endgültig verabschiedet - ab dem 01.01.2027 heißt es: Goodbye, Riester, hello, Altersvorsorgedepot. Was halten die Branchenverbände davon? Und auf welchem Stand sind aktuell die Versicherer und die Fondsgesellschaften? Es ist soweit. Die Riester-Rente hat offiziell ausgedient. Das ist nun endgültig mit dem Beschluss des Bundesrats vom Freitag, 08.05.2026, fix. Denn da wurde die Reform der steuerlich geförderten privaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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