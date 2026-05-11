Wall Street im Rekordrausch: DAX, Nasdaq, Öl, Silber, Bitcoin & Einzelaktien im großen Wochencheck

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Die Wall Street bleibt im Rekordmodus: Nasdaq und S&P 500 konnten ihre starke Serie weiter ausbauen und lieferten auch in der Vorwoche neue Höchststände. Während der Nasdaq im April mehr als 15 Prozent zulegte und der S&P 500 ebenfalls zweistellig gewann, bleibt der Dow Jones knapp unter der runden Marke von 50.000 Punkten zurück. Auch der DAX findet nach einer volatilen Woche mit rund 1.200 Punkten Handelsspanne noch nicht zurück zu seinen Rekorden und wartet auf neue Impulse aus der Geopolitik, von den US-Inflationsdaten und aus der laufenden Quartalssaison.

Im großen Wochencheck analysieren wir DAX, Nasdaq, S&P 500 und Dow Jones technisch im NanoTrader und blicken zudem auf WTI-Öl, Silber, Euro/Dollar und Bitcoin. Besonders spannend bleibt die Rotation innerhalb der Märkte: Während Öl zuletzt deutlich unter Druck stand, konnte Silber kräftig zulegen und nähert sich wichtigen Ausbruchsmarken. Bei den Einzelwerten stehen starke Tech-Aktien wie Datadog, Micron Technology, Intel, AMD und Nvidia im Fokus, während MercadoLibre und Shopify nach ihren Quartalszahlen enttäuschten. Dazu werfen wir einen Blick auf die kommenden Zahlen von Cisco Systems, Applied Materials und Alibaba sowie auf die Frage, ob die Rekordjagd an der Wall Street in dieser Woche weitergeht.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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