Die Bundesnetzagentur hat zu einem sparsamen Umgang mit Gas geraten und gleichzeitig vor Preissteigerungen gewarnt. Damit nicht genug: Die EU-Kommission geht davon aus, dass "bei Kerosin, womöglich sogar bei Diesel rasch echte Versorgungsprobleme entstehen könnten, wenn der (Nahost-)Konflikt nicht sehr bald endet". Interne Berechnungen der Kommission schlagen Alarm (= Zitat): "Selbst das beste Szenario ist schlecht."Öl- und Energieexperten gehen da noch einen Schritt weiter. Denn: RWE-Chef Markus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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