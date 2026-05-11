© Foto: wO-GeminiSeit Ende 2025 erlebt die norwegische Krone ein fulminantes Comeback und hat gegenüber Euro und US-Dollar deutlich an Wert gewonnen. Kann das so weitergehen?Über Jahre hinweg galt die norwegische Krone (NOK) als das Sorgenkind der skandinavischen Märkte. Geplagt von einer schwächelnden Öl-Nachfrage und einer zögerlichen Zentralbank, verlor sie stetig an Boden gegenüber den großen Weltwährungen. Doch seit dem Jahreswechsel 2025/2026 hat sich das Blatt gewendet: Die Krone ist zur stärksten Währung im G10-Raum aufgestiegen. Wer heute Euro oder US-Dollar in Kronen tauscht, erhält knapp 10 Prozent weniger als noch vor fünf Monaten. Dieser Trend ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer …Den vollständigen Artikel lesen
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