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EnviTec Biogas veröffentlicht Prognose: Gedämpfte Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2026, wachsende Erlöse und Erträge im Jahr 2027; Aussetzung der Dividende für 2025 vorgeschlagen



11.05.2026 / 17:53 CET/CEST

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EnviTec Biogas veröffentlicht Prognose: Gedämpfte Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2026, wachsende Erlöse und Erträge im Jahr 2027; Aussetzung der Dividende für 2025 vorgeschlagen Lohne/Saerbeck, 11. Mai 2026 - Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8) gibt ihre heute vom Vorstand beschlossene Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt. Auf Konzernebene wird erneut eine Gesamtleistung (oder Umsatz) in einer Bandbreite von 330 bis 370 Mio. Euro prognostiziert. Beim Ergebnis vor Steuern (EBT) erwartet der EnviTec-Vorstand eine Bandbreite von 5 bis 15 Mio. Euro zu erreichen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr erklärt sich zum einen durch Einmaleffekte aufgrund des Wegfalls der Doppelanrechnung für THG-Quoten im Zuge des kürzlich verabschiedeten THG-Umsetzungsgesetzes sowie der erschwerten Inverkehrbringung von Biokraftstoffen. Zum anderen geht das Management davon aus, dass ein wesentlicher Teil der laufenden Projekte im Anlagenbau gemäß HGB nicht bis Ende 2026 schlussgerechnet werden kann und insoweit eine Gewinnverschiebung ins Folgejahr erfolgen wird. Unter anderem deshalb geht EnviTec für das Jahr 2027 von steigenden Erlösen (Gesamtleistung/Umsatz) und Erträgen (EBT) aus. Im Geschäftsjahr 2025 lag die Geschäftsentwicklung im Rahmen der Erwartungen. So erzielte der Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 312,6 Mio. Euro (Vorjahr: 337,7 Mio. Euro) und eine Gesamtleistung in Höhe von 376,4 Mio. Euro (Vorjahr: 352,5 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf 26,0 Mio. Euro (Vorjahr: 44,0 Mio. Euro). Vorstand und Aufsichtsrat der EnviTec Biogas AG haben angesichts der ambivalenten Rahmenbedingungen und kurzfristiger Belastungen außerdem heute beschlossen, der kommenden Hauptversammlung vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende auszuschütten. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird wie geplant am Freitag, 15. Mai 2026 veröffentlicht und ist dann abrufbar unter www.envitec-biogas.de/unternehmen/investor-relations/ir-publikationen . Kontakt: Katrin Hackfort

EnviTec Biogas AG

Telefon: +49 25 74 88 88 - 810

E-Mail: ir@envitec-biogas.de



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