Frankfurt a. M. (ots) -Neuer Treffpunkt für Sammler, Sportfans und Popkultur-Enthusiasten in der Neuhauser Straße 25 gefeiertFanatics Collectibles hat am 09. Mai 2026 seinen ersten Pop-up-Store in München offiziell eröffnet und damit ein starkes Zeichen für die wachsende Trading-Card- und Collectibles-Community in Deutschland gesetzt. In der Neuhauser Straße 25, nur wenige Minuten von Marienplatz und Karlsplatz entfernt, wurde der Store am Eröffnungstag zu einem Treffpunkt für Sammlerinnen und Sammler, Sportfans, Familien und neugierige Besucher, die das Hobby live erleben wollten.Schon zum Opening zeigte sich, was den neuen Standort besonders macht: Der Pop-up-Store ist mehr als eine Verkaufsfläche. Er ist ein Ort zum Entdecken, Tauschen, Sammeln und gemeinsamen Feiern großer Sport- und Entertainment-Momente. Von Sammlerprodukten bis hin zu offiziellen Memorabilia rund um Fußball, US-Sport, Motorsport, Popkultur und Trading Cards bringt Fanatics Collectibles die Faszination des Hobbys erstmals in dieser Form nach München. Ein besonderes Highlight zur Eröffnung war die Bundesliga Meisterschale, die vor Ort im Store ausgestellt war und den Fans die Möglichkeit gab, einem der ikonischsten Symbole des deutschen Fußballs ganz nah zu kommen.Auf einer Fläche von über 300 Quadratmetern bietet der Store Sammlern und Sportfans einen Treffpunkt für Topps-Produkthighlights, Events und eine leidenschaftliche Gemeinschaft. Nach dem Erfolg des Flagship-Stores in London ist der Münchner Pop-up-Store die erste Fanatics Collectibles Retail-Location außerhalb Großbritanniens.Leidenschaftliche Sammelkarten-Gemeinschaft in DeutschlandSammelkarten erfreuen sich in Deutschland steigender Beliebtheit und sind längst zu einem zentralen Bestandteil von Pop- und Fankultur geworden. Insbesondere Karten aus den Bereichen Sport sowie Entertainment-Franchises wie Disney oder Marvel sind bei Sammlern stark nachgefragt.Limitierte Boxen und Packs haben einen hohen Wert für die Community und werden oft gemeinsam geöffnet und getauscht. Der Influencer und Sammler Fiago (https://www.instagram.com/fiagoball/) erklärt die Faszination hinter dem Hobby: "Man kann ein Stück seiner Leidenschaft wirklich besitzen. Egal ob Fußball, US-Sport, WWE oder Comics - man kann sich ein Stück davon nach Hause holen, die eigene Sammlung aufbauen und sich noch stärker mit dem verbinden, was man liebt. Genau das macht Sammelkarten für mich so besonders."Store-Erlebnis mit Trading Cards, Memorabilia und Community-FokusFanatics hat sich bewusst für ein stationäres Ladengeschäft entschieden: "Die Eröffnung des Fanatics Collectibles Pop-up-Stores in München ist ein wichtiger nächster Schritt für das Hobby in Deutschland. Wir möchten hier ein klares Zeichen setzen: Collectibles wachsen weiter - getragen von starken Partnerschaften, neuen Lizenzen und einer engagierten Community. München ist dafür der ideale Standort: international, sportbegeistert und sinnbildlich für Deutschland. Der Store soll ein Ort für Austausch, Community und Spaß am Sammeln sein", erklärt Patrick Rausch, CMO International bei Fanatics Collectibles. Neben einer großen Auswahl an Trading Cards will Fanatics Collectibles während der Store Laufzeit regelmäßig neue Impulse für die Community setzen - darunter Veranstaltungen zu Produktneuheiten, besondere Aktionen, Trade ("Tausch") Events sowie Meet and Greet Möglichkeiten rund um Trading Cards, Athleten, Sammler, Fan- und Popkultur.Zur Eröffnung des Stores in München präsentiert Fanatics Collectibles ausgewählte Highlights, darunter Topps Chrome-Boxen der UEFA Club Competitions (https://ripped.topps.com/de/topps-chrome-uefa-club-competitions-produkthistorie/), Bundesliga (https://ripped.topps.com/de/bundesliga-topps-chrome-2025-26-welche-box-passt-am-besten-zu-dir/) oder NFL (https://ripped.topps.com/de/2025-topps-chrome-football-collectors-guide/). Das lockte am ersten Öffnungstag nicht nur Sammler, sondern auch zahlreiche bekannte Vertreter der Szene wie die Creator IamTabak (https://www.instagram.com/iamtabak/), Abo Goku (https://www.instagram.com/abugoku9999/) oder Abdirackzman (https://www.instagram.com/abdirackzman/) an.Weitere Informationen, Interviews und hochwertiges BildmaterialDer Fanatics Collectibles Pop-up-Store befindet sich in der Neuhauser Straße 25 in München und ist von Montag bis Samstag zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr geöffnet. Weiterführende Informationen zum Trading-Card-Hobby, hochwertiges Bildmaterial vom Eröffnungstag und Interviews mit den anwesenden Creatorn IamTabak und Fiago sind dem offiziellen Press Kit (https://share.followred.com/index.php/s/fBJpmnxgDMijtTA) zu entnehmen.Pressekontakt:Pressestelle Toppsc/o follow red GmbHChristoph VogtWaldburgstraße 17/1970563 Stuttgartt: +49 (0)173- 2863078christoph.vogt@followred.comOriginal-Content von: Fanatics Collectibles, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182545/6273306