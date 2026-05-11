Spannende Zeiten am Kryptomarkt. Zuletzt nahmen wir hier am 1. April den Token Chainlink (LINK/USD) unter die charttechnische Beschau. Damals bereits bullisch ausgerichtet, konnte seither eine Performance von +25% erzielt werden. Weiters Potenzial steht voraus, allerdings nicht ohne weiteres Momentum und den entscheidenden Move. Mehr dazu im Nachgang. Weiteres Potenzial, sofern der Ausbruch gelingt Step by step lautet die Devise bei Chainlink. Nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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