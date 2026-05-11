Die Delivery Hero-Aktie ist mit einem aktuellen Kursanstieg von 13,3% auf 22,50 € der größte Tagessieger im MDAX. Allerdings zeigt der Kursverlauf auf Jahressicht eine sehr große Schwankungsbreite. Ist der nächste Kursrückgang vorprogrammiert? Anteilsübertrag zwischen Großaktionären Das Berliner Unternehmen ist weitestgehend im Eigentum von wenigen Großaktionären; der Streubesitz ist mit rund 21% gering. Großaktionäre sind die niederländische Beteiligungsgesellschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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