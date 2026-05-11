© Foto: wO-ChatGPTDer Iran-Konflikt treibt die Inflation und zwingt die EZB zum Handeln. Zwei Zinserhöhungen stehen im Raum, eine bereits im Juni. Was für die einen eine gute Nachricht ist, lässt für die anderen die Kosten explodieren.Lange Zeit hat sich die Europäische Zentralbank (EZB) verhalten wie ein vorsichtiger Schatten der US-Notenbank Federal Reserve und ist bei deren Schritten nachgezogen. Doch nun wendet sich das Blatt. Während die Fed in Washington eine abwartende Haltung einnimmt, haben zahlreiche Ratsmitglieder klargemacht, dass an einer Zinserhöhung bereits bei der nächsten Sitzung eigentlich kein Weg mehr vorbeiführt. Experten rechnen mit mindestens zwei Zinsschritten noch in diesem Jahr. Der …Den vollständigen Artikel lesen
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