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Grayscale hat seinen Cardano-Anteil im Smart Contract Fund auf 18,33 Prozent angehoben, den höchsten Stand seit Bestehen des Fonds. CARDANO handelt am 10. Mai bei rund 0,27 Dollar und liegt damit über sämtlichen gleitenden Durchschnitten auf dem Vier-Stunden-Chart. Die CME-Futures auf Cardano laufen seit Februar 2026, und die regulatorische Uhr für einen möglichen Spot-ETF tickt bereits. CoinDCX prognostiziert einen Anstieg auf 0,31 Dollar bis Ende Mai, falls die aktuelle Kaufdynamik anhält. Gleichzeitig übersteigt die Zahl der Cardano-Wallets erstmals die Marke von 4,5 Millionen. Die CARDANO Prognose hängt jetzt vor allem davon ab, ob der Kurs die 0,30-Dollar-Marke zurückerobern kann. In diesem Artikel analysieren wir die technischen Signale und die fundamentale Lage rund um CARDANO. Wir zeigen, welche Katalysatoren den Kurs bewegen und warum ein Presale-Projekt in derselben Zeitspanne Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die folgenden Daten stammen aus Quellen der letzten Tage und bilden die aktuelle Marktlage ab.

Cardano Prognose verschiebt sich, während Grayscale und CME den Weg zum ETF ebnen

Grayscale Investments hat die CARDANO-Gewichtung im Smart Contract Fund von 17,96 Prozent auf 18,33 Prozent erhöht und gleichzeitig den Ethereum-Anteil um 1,06 Prozent reduziert. Analysten bei AMBCrypto sehen darin eine gezielte Rotation in Richtung Cardano und ein frühes Signal für eine institutionelle Neubewertung. CARDANO legte im zweiten Quartal über 13 Prozent zu und übertraf damit Ethereum in der CARDANO/ETH-Ratio. Das ist die stärkste Quartalsperformance seit Anfang 2025.

Die CME hat am 9. Februar 2026 CARDANO-Futures gestartet, und nach der sechsmonatigen Reifefrist wird Cardano ab dem 9. August für eine ETF-Prüfung zugelassen. Die SEC hat bis spätestens 23. Oktober 2026 Zeit für eine endgültige Entscheidung über einen Grayscale Cardano Spot-ETF. Bitwise und Canary Capital arbeiten ebenfalls an eigenen CARDANO-ETF-Anträgen, was mehrere gleichzeitige Listings im Herbst ermöglichen könnte.

Technisch hat CARDANO seinen mehrmonatigen Abwärtstrend durchbrochen und handelt aktuell bei rund 0,27 Dollar. Der RSI steht bei 65 und signalisiert Stärke, ohne den überkauften Bereich zu erreichen. Der MACD bleibt positiv, und die Kursstruktur zeigt höhere Hochs und höhere Tiefs. CoinDCX prognostiziert 0,31 Dollar bis Ende Mai, falls die Kaufdynamik anhält, während CoinCodex CARDANO bis Jahresende bei rund 0,27 Dollar sieht.

CARDANO liegt 91 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,09 Dollar, und selbst ein Anstieg auf 0,37 Dollar entspräche nur 37 Prozent Rendite. Die CARDANO Prognose ist in diesem Quartal so eng mit institutionellen Entscheidungen verknüpft wie nie zuvor. Wer nach höherer Hebelwirkung bei niedrigerem Einstieg sucht, findet die Antwort dort, wo Kapital bereits vor der breiten Öffentlichkeit fließt.

Pepeto: Der Presale hinter dem Mitgründer des Original-Pepe-Coins

Die CARDANO Prognose deutet auf Erholung, doch die prozentuale Rendite eines Coins bei 0,27 Dollar bleibt durch die hohe Marktkapitalisierung begrenzt. In genau dieser Phase richten erfahrene Wallets ihren Blick auf Projekte, die noch vor dem Börsenlisting stehen.

Die Börse wurde vom Mitgründer aufgebaut, der den originalen Pepe-Coin geschaffen hat, und diese Erfolgsbilanz brachte bereits einen Token hervor, der von null auf eine Marktkapitalisierung im Milliardenbereich anwuchs. Die Cross-Chain-Bridge überträgt Token zwischen verschiedenen Netzwerken ohne Gebühren und hält das Kapital beweglich. Der integrierte Risiko-Scanner überprüft jeden Vertrag, bevor ein Trade ausgeführt wird, sodass die Wallet geschützt bleibt.

Beide Werkzeuge laufen innerhalb einer einzigen Börse und geben den Nutzern einen zentralen Kontrollpunkt. Es handelt sich um eine Handelsebene, die das leistet, was teure Setups für Institutionen leisten, nur dass der Einstieg aktuell bei 0,0000001869 Dollar pro Token liegt. Derselbe Mitgründer, der das Modell mit dem Pepe-Coin bewiesen hat, wendet es jetzt mit echten Börsenwerkzeugen an.

SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, was bedeutet, dass die technische Grundlage unabhängig bestätigt wurde, bevor das erste Kapital floss. Mehr als 9,8 Millionen Dollar sind von Wallets eingegangen, die das Ergebnis kalkuliert haben, bevor die breite Masse Interesse zeigte. Die CARDANO Prognose zeigt eine Erholung, die sich über Monate erstrecken dürfte, doch Pepeto bietet vom aktuellen Einstieg aus eine Multiplikator-Mathematik, die ein Coin bei 0,27 Dollar nicht mehr liefern kann.

Fazit

Die CARDANO Prognose wird vom ETF-Zeitplan und der Grayscale-Rotation getragen, und Cardano zeigt erstmals seit Monaten eine belastbare Kursstruktur. Echte Werkzeuge hinter echtem Kapital belohnt der Markt am Ende, und Pepeto vereint beides in einer einzigen Plattform. Eine Börse, die vom selben Mitgründer aufgebaut wurde, der den originalen Pepe-Coin geschaffen hat, gab es in keinem früheren Marktzyklus zu diesem Preisniveau. Über 9,8 Millionen Dollar im Presale während einer Phase der Unsicherheit zeigen, wo erfahrene Investoren die größte Chance sehen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die Art von Kapitalfluss, die auf Multiplikatoren zielt und nicht auf einstellige Prozentsätze. Wer diesen Einstieg verpasst, macht möglicherweise den Fehler, vor dem frühe CARDANO-Investoren warnen: die Lage erkennen und trotzdem abwarten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt die aktuelle CARDANO Prognose für Mai 2026?

CoinDCX prognostiziert einen Anstieg auf 0,31 Dollar bis Ende Mai 2026, sofern CARDANO die 0,30-Dollar-Marke mit Volumen zurückerobern kann. Die Grayscale-ETF-Entscheidung im Oktober könnte die CARDANO Prognose beschleunigen, falls sie positiv ausfällt.

Wie steht Pepeto im Vergleich zu CARDANO bei der Renditeerwartung?

Die CARDANO Prognose sieht im besten Fall 37 Prozent bis auf 0,37 Dollar. Pepeto bietet vom Presale-Einstieg aus die Mathematik für deutlich höhere Multiplikatoren, weil das bevorstehende Listing den Presale-Preis in einen Börsenwert auf der offiziellen Pepeto-Website umwandelt.