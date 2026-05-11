PEKING, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute ist Muttertag. CGTN veröffentlichte einen Beitrag über inspirierende Geschichten chinesischer Mütter, die sich mit großer Hingabe ihren Kindern und ihrem Land gewidmet haben. Dabei wird der prägende Einfluss hervorgehoben, den Mütter auf die Entwicklung künftiger Generationen haben. Besonderes Augenmerk legt der Beitrag auf die enge Beziehung zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und seiner Mutter Qi Xin. Er zeigt, wie ihr Patriotismus, ihre Resilienz und ihr bescheidener Lebensstil - vermittelt durch Worte und persönliches Vorbild - Xis Werteverständnis, seinen Regierungsstil und seine menschenorientierte Philosophie geprägt haben.

"In dieser weiten Welt bin ich vielleicht nur eine kleine Feder. Aber selbst diese Feder soll einen Wunsch nach Frieden in sich tragen", schrieb He Zhihong, eine chinesische Friedenssicherungskraft, die im Alter von 35 Jahren im Dienst ums Leben kam, in ihr Tagebuch. Sie starb während eines Einsatzes bei einer UN-Friedensmission in Haiti infolge eines Erdbebens und hinterließ einen vierjährigen Sohn, ihren Ehemann sowie ihre betagten Eltern.

Während ihres Einsatzes leitete sie eine Einheit weiblicher Friedenssicherungskräfte und arbeitete zudem als Übersetzerin für chinesische Delegationen. Darüber hinaus initiierte He Zhihong Kultur- und "Open Camp"-Veranstaltungen, um die Zusammenarbeit mit anderen Friedenstruppen zu stärken. Außerdem unterrichtete sie lokale Schülerinnen und Schüler in chinesischer Sprache und schlug damit eine Brücke für den kulturellen Austausch.

Als heldenhafte Mutterfigur hinterließ ihr Opfer einen tiefen Eindruck, als der chinesische Präsident Xi Jinping ihre Taten während der Generaldebatte der 70. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September 2015 in New York würdigte.

Ihre Geschichte ist eine von vielen bewegenden Erzählungen über chinesische Mütter, die Xi im Laufe der Jahre herausgestellt hat. Dazu zählen Zhao Yiman (1905-1936), eine heute noch verehrte nationale Märtyrerin, die im Alter von 31 Jahren nach schwerer Folter durch japanische Truppen hingerichtet wurde. Eine weitere bedeutende Frau war Deng Yufen (1891-1970), die ihren Ehemann und alle fünf Söhne an die Front schickte, wo sie gegen die japanischen Militaristen kämpften.

Diese Frauen stehen nicht nur für Hingabe und Opferbereitschaft gegenüber ihrem Land, sondern zeigen auch, welch tiefgreifenden Einfluss Mütter auf den Charakter und die Werte ihrer Kinder haben können.

Xi und seine Mutter

Auch die Mutter von Xi Jinping, Qi Xin, hinterließ bei ihren Kindern einen bleibenden Eindruck. Sie trat 1939 der Kommunistische Partei Chinas bei, ertrug die Entbehrungen des Widerstands gegen die japanischen Besatzer und arbeitete viele Jahre an der Basis in ländlichen Revolutionsgebieten.

Das Engagement von Qi für ein souveränes und friedliches China sowie ihre enge Verbundenheit mit den einfachen Menschen prägten Xi Jinping nachhaltig.

Schon in seiner Kindheit vermittelte ihm seine Mutter Werte wie Patriotismus und Durchhaltevermögen. So nahm sie ihn eines Tages mit in eine Buchhandlung, um ein Buch über Yue Fei zu kaufen - einen Militärbefehlshaber des 12. Jahrhunderts, der für seine Loyalität bekannt war. Qi erzählte Xi die Geschichte, wie Yue Feis Mutter ihrem Sohn die Schriftzeichen für "dem Land mit höchster Loyalität dienen" auf den Rücken tätowierte, um ihn zu ermutigen, sich gegen ausländische Invasoren zu stellen. Als Xi Jinping fragte, wie schmerzhaft das gewesen sei, erklärte ihm seine Mutter Qi, dass Yue Fei zwar Schmerzen ertragen musste, sich den Aphorismus jedoch tief zu Herzen genommen habe. Von diesem Moment an wurden diese Worte für Xi zu einem Leitmotiv seines Lebens.

1969, als Xi noch ein Teenager war, schenkte ihm seine Mutter Qi ein schlichtes Nähset. Mit rotem Faden hatte sie darauf die Worte "niang de xin" ("Mutters Herz") gestickt - als Zeichen der Ermutigung, bevor er Peking verließ, um in das Dorf Liangjiahe in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi zu ziehen und dort das Leben auf dem Land kennenzulernen. Xi Jinping lebte und arbeitete gemeinsam mit den Dorfbewohnern. Er aß und schlief mit ihnen, hütete Schafe, mähte Gras, schleppte Mist und transportierte Kohle. Dabei erkannte er, dass eine der wichtigsten Lektionen seines Lebens darin bestand, sich an den Fakten zu orientieren, die Realität wahrhaftig zu begreifen und die Menschen in ihrem Alltag wirklich zu verstehen.

Auch der einfache und bescheidene Lebensstil seiner Mutter prägte ihn nachhaltig. Als Xi Anfang der 1980er Jahre in Zhengding in der nordchinesischen Provinz Hebei arbeitete, benutzte er eine geflickte Steppdecke aus mehr als hundert alten Stoffstücken, die seine Mutter über zehn Jahre zuvor genäht hatte. Als ihm ein Beamter anbot, eine neue Decke zu kaufen, lehnte Xi ab und sagte lediglich: "Die Decke ist völlig in Ordnung."

Während des chinesischen Neujahrsfestes im Jahr 2001 rief Qi ihren Sohn Xi Jinping an, der damals stellvertretender Sekretär des Provinzkomitees der Kommunistische Partei Chinas in Fujian und zugleich Gouverneur der Provinz war. Sie sagte ihm, sie habe Verständnis dafür, dass er nicht zum Familientreffen nach Peking zurückkehren könne, und betonte, dass gute Arbeit der größte Ausdruck familiäre Verantwortung sei.

Geprägt von diesem familiären Umfeld hat Xi das Wohl der Menschen stets an erste Stelle gesetzt. Seit Jahrzehnten hält er an dem Grundsatz fest, dass "dem Volk zu dienen die größte Errungenschaft ist", begegnet den Menschen mit derselben Fürsorge wie seinen eigenen Eltern und arbeitet unermüdlich daran, das Leben chinesischer Familien zu verbessern.

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