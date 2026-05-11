© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireAnleger ignorieren schwache Wirtschaftsdaten und kaufen weiter KI-Aktien. Genau das erinnert Michael Burry an die letzten Monate vor dem Dotcom-Crash.Michael Burry sieht in der aktuellen KI-Euphorie immer stärkere Parallelen zur Endphase der Dotcom-Blase. Der Investor, der durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt weltbekannt wurde und später als Vorlage für den Film The Big Short diente, warnte in einem Substack-Beitrag davor, dass sich der Aktienmarkt zunehmend von fundamentalen Daten entkoppele. "Absolut nonstop KI. Niemand redet den ganzen Tag über etwas anderes", schrieb Burry nach einer langen Autofahrt, während der er zahlreiche Finanzsendungen verfolgt hatte. Besonders kritisch …Den vollständigen Artikel lesen
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